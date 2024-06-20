Володимир Путін заявив, що не збирається виводити свої війська з території України для проведення перемовин.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами у В’єтнамі, пишуть російські ЗМІ.

Лідер Кремля заявив, що “якщо Київ пов’язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться”.

Він також вирішив нагадати, що Росія нібито готова продовжувати діалог з Україною на базі Стамбула та Мінська.

Путін пригрозив Сеулу, що його спроби поставити Україні зброю, приведуть до рішень Росії, які “навряд чи сподобаються Південній Кореї”.

Згадав і про те, що Росія думає над можливими змінами у своїй ядерній доктрині.

Іще він заявив, що нібито не прагне захопити Харків, і, звісно, звинуватив Захід в ескалації. Мовляв, удари західною зброєю по російській території можна назвати близькими до агресії.

“Навіщо нам боятися? Чи не краще йти до кінця?” — цитують Путіна російські журналісти.