На фермі у Румунії поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністерство оборони Румунії.

Зазначається, що ферма розташована біля річки Дунай, яка розділяє Україну та Румунію на південно-західному краю України.

Кілька армійських пошукових груп були направлені на острів Великий Браїла для розслідування, повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцеві жителі кажуть, що чули “дивні звуки” і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.

“Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами Системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки у п’ятницю, 29 березня 2024 року, проводить за спеціальними оперативними процедурами розслідування події, яка сталася“, – сказано у повідомленні.

Це сталося після того, як влада Молдови заявила про три вибухи біля її кордону з Україною протягом ночі, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.