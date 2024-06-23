У Великій Британії проводять випробування дешевої зброї з радіочастотною спрямованою енергією (RFDEW). Очікується, що це буде недорога за собівартістю зброя, але ефективна в дії. Розробники запевняють про її здатність збивати одночасно декілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку.

Про це повідомляє Financial Times.

Як стверджує голова і виконавчий директор британського підприємства Thales UK Алекс Крессвелл, який очолює розробку, нова зброя може бути доступна вже наступного року.

“Перехід від того, що працює в реальному житті на Солсберійській рівнині [на полігоні], до того, що ви відправляли б в Україну, – це все ще достатньо великий стрибок. Це стрибок за рік, а не за багато років. Чи може система, яку ми продемонстрували, бути доступною для використання [вже наступного року]? Так, звісно, може”, – сказав Крессвелл.

За його словами, рішення про те, коли й де розгортати цю систему, ухвалюватиме уряд Великої Британії.

“При вартості всього 10 пенсів (близько 5 гривень, – ред.) за використання і дальності дії до одного кілометра, система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони, які зазвичай коштують понад сотні тисяч доларів”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що технологія може бути встановлена на військові транспортні засоби, оскільки використовує мобільне джерело живлення для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, які втручаються в електроніку рухомої цілі.

За словами Крессвелла, вторгнення Росії в Україну стимулювало інвестиції з боку урядів і промисловості у збільшення можливостей систем ППО.

“Відбувся “сейсмічний зсув” у способах закупівлі зброї та боєприпасів із “набагато більшою увагою до створення стійкості, потенціалу та здатності до розширення”, – сказав Крессвелл.