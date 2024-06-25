Про це він заявив в інтерв’ю Funke Mediengruppe, цитує Tagesschau.
“Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів”, — зазначив Орбан.
За його словами, переговори є “суто політично мотивованим процесом”.
“Це не питання „так“ чи „ні“ членству в ЄС, але ми повинні спочатку вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці”, — додав він.
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