Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, водночас заявивши, що країна не блокуватиме його.

Про це він заявив в інтерв’ю Funke Mediengruppe, цитує Tagesschau.

“Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів”, — зазначив Орбан.

За його словами, переговори є “суто політично мотивованим процесом”.

“Це не питання „так“ чи „ні“ членству в ЄС, але ми повинні спочатку вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці”, — додав він.