Україна та Люксембург уклали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає співпрацю країн у сфері оборони та розвідки, а також механізм співробітництва в разі збройного нападу.

Про це йдеться в тексті угоди, яку опублікував Офіс президента.

Зокрема, згідно з документом, Люксембург підтримуватиме Україну у впровадженні реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО, а також продовжить надавати військову підтримку в сухопутній, повітряній та кіберелектромагнітній сферах.

Також передбачено, що на момент підписання угоди Люксембург виділив 80 мільйонів євро для військової підтримки України на 2024 рік.

Водночас сторони домовилися, що військову підтримку від Люксембургу використовуватимуть лише відповідно до міжнародного права та міжнародного гуманітарного права.

Попри те, що Люксембург узяв на себе провідну роль в IT-коаліції, а також робить внесок у коаліцію ППО та артилерії для допомоги Україні, країна визначила, що може розширити свою участь і в інших коаліціях.

Крім того, в угоді визначено, що в разі майбутнього збройного нападу на Україну сторони протягом 24 годин проведуть консультації щодо потреб України в самообороні. За цих обставин Люксембург надасть Україні військову та економічну підтримку, а також виступатиме за накладення санкцій на агресора.