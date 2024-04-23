Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна обговорює з партнерами передачу систем протиповітряної оборони Patriot, наразі йдеться про чотири батареї.

Про це повідомляє Громадське.

Він зауважив, що про конкретику щодо надання ППО краще дізнаватися, коли відповідні рішення вже ухвалені.

“Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була, і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot”, — запевнив глава української дипломатії.

Він зауважив, що тривають перемовини з іншими країнами та США. Як каже Кулеба, партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави — пришвидшити ухвалення рішень.

“Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат”, — наголосив міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що Україна хоче якомога швидше знайти у партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.