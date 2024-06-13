Про це міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться в четвер у Брюсселі.

“Сьогодні ми маємо зустріч з Контактною групою з питань оборони України, де Швеція знову оголосить про наш довгостроковий внесок у підтримку України. Ми пообіцяли на три роки 6,5 мільярда євро. Ми також будемо говорити про наш останній пакет підтримки для України, який становить приблизно 1,2 мільярда євро”, – сказав Джонсон.

Він також зазначив, що це дуже важлива зустріч для його країни, адже це перший раз, коли Швеція бере участь у зустрічі міністрів оборони як повноправний член.

“Це також дуже важлива зустріч для НАТО. Напередодні зустрічі у Вашингтоні. Ми сподіваємось і очікуємо, що ця зустріч визначатиметься єдністю та рішучістю для НАТО. Крім того, у нас також буде зустріч із Радою Україна – НАТО, і буде обговорення координаційної ролі НАТО щодо підтримки України”, – сказав Джонсон.

13 червня, в Брюсселі розпочнинається дводенна зустріч міністрів оборони Альянсу. У перший день роботи міністрів відбудеться засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн) та зустріч Ради Україна-НАТО за участі міністра оборони України Рустема Умєрова.