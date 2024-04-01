“Ми вдячні ЄС за включення в останній пакет санкцій осіб, які безпосередньо причетні до депортації та примусово всиновлення українських дітей. Проте ми потребуємо більше голосів на захист прав українських дітей! І це також одне із актуальних завдань порядку денного для Верховної Ради. Маємо активніше переконувати наших колег з інших парламентів звертати увагу на ці злочини – засуджувати їх резолюціями і вимагати від рф негайного повернення всіх українських дітей”, – йдеться у повідомленні Віцеспікерки