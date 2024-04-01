Злочини рф проти українських дітей – страшна реальність, яку спіткала наша країна.
Станом на 1 квітня 2024:
- 537 загиблих діток
- 1275 поранених
- 2067 зниклих
- 19546 викрадених росією
- 388 дітей вдалося повернути
Сумною статистикою ділиться Олена Кондратюк – Віцеспікерка Верховної Ради України
У своїй нещодавній резолюції про засудження масового викрадення українських дітей росією, Палата представників Конгресу США посилається на заяву Держсекретаря Ентоні Блінкена про 260 000 дітей, які пройшли через фільтраційні табори і були примусово депортовані.
Масштаби викрадення росією українських дітей вражають. А ось реакція світової спільноти, на жаль, ні.
Ми вдячні Палаті представників Конгресу США, всім парламентам і асамблеям країн Європи та світу, які вже засудили цей злочин. Зокрема Європарламенту, ПАРЄ, парламентам Канади, Ісландії, Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, сенатам Польщі та Франції.
“Ми вдячні ЄС за включення в останній пакет санкцій осіб, які безпосередньо причетні до депортації та примусово всиновлення українських дітей. Проте ми потребуємо більше голосів на захист прав українських дітей! І це також одне із актуальних завдань порядку денного для Верховної Ради. Маємо активніше переконувати наших колег з інших парламентів звертати увагу на ці злочини – засуджувати їх резолюціями і вимагати від рф негайного повернення всіх українських дітей”, – йдеться у повідомленні Віцеспікерки
Цьому питанню, зокрема, присвячений кожен закордонний візит, кожна двостороння зустріч з парламентарями і послами інших держав. Ця тема має також стати обов’язковою на рівні міжпарламентських асамблей, зустрічей груп дружби, роботи профільних комітетів з іноземними колегами, – зауважила Олена Кондратюк.
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