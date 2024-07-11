Про це повідомляє Вloomberg.
Видання зауважує, що намагання організувати зустріч до виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки країна стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім. Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії неодноразово висловлювався про те, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США.
“Україна хотіла використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з Росією. Швейцарський саміт був зосереджений на ядерній безпеці, продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей, і саме навколо цих питань можна було встановити початковий контакт з російськими офіційними особами”, – пише Вloomberg.
Український чиновник на умовах анонімності підтвердив виданню плани провести другий Саміт миру до виборів у США. Декілька офіційних осіб із деяких західних країн-союзників заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою та виправдати очікування.
Водночас деякі офіційні особи США не впевнені, що саміт з Росією та Україною відбудеться.
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