Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії. Планується, що його проведуть до виборів президента США, які відбудуться у листопаді 2024 року. З цього приводу Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати допомогти організувати потужну та вирішальну зустріч.

Про це повідомляє Вloomberg.

Видання зауважує, що намагання організувати зустріч до виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки країна стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім. Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії неодноразово висловлювався про те, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США.

“Україна хотіла використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з Росією. Швейцарський саміт був зосереджений на ядерній безпеці, продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей, і саме навколо цих питань можна було встановити початковий контакт з російськими офіційними особами”, – пише Вloomberg.

Український чиновник на умовах анонімності підтвердив виданню плани провести другий Саміт миру до виборів у США. Декілька офіційних осіб із деяких західних країн-союзників заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою та виправдати очікування.

Водночас деякі офіційні особи США не впевнені, що саміт з Росією та Україною відбудеться.