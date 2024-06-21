Про це він заявив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
“Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності, як вони про це кажуть”, – додав він.
Заступник голови ОП уточнив, що на терміни проведення Саміту впливатимуть не лише вибори президента США, а й “інтенсивність роботи в тематичних групах”, які розробляють окремі пункти “формули миру”.
“Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України”, – вказав Жовква.
Він також підтвердив озвучене раніше міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прагнення України організувати другий саміт в одній із країн Глобального Півдня.
“І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес”, – додав посадовець.
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