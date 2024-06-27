Нестача ракет ППО унеможливлює захист об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв’ю Kyiv Post.

За його словами, нестача критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити критично важливу інфраструктуру України від російських ударів.

Сахарук зазначив, що на кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, Росія має від п’яти до шести ракет для запуску по Україні. Якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО.

Різка різниця між необхідним і фактичним співвідношенням українських засобів ППО та ракет РФ, що атакують, означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об’єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські удари спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні. Окупанти скористалися вразливістю української ППО під час ударів по енергосистемі впродовж цього року.