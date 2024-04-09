“Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках – це все видно в живому режимі”, – наголосив Юсов.