Військовий мобільної вогневої групи збив з кулемета крилату ракету, яка рухалась в напрямку Київської області. Подія сталася під час обстрілу 12 червня.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Як відзначають у Повітряних силах, збити ракету з кулемета завдання надзвичайно складне.

За словами військового мобільної вогневої групи, під час обстрілу вони разом з командою вирушили на позицію. Тоді ж по рації їм повідомили, що ціль вже близько.

“Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. У думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись”, – розповів боєць мобільної вогневої групи.

Він додав, що у той момент його переповнювали емоції, втім повірити йому вдалось лише тоді, коли побачив уламки ракети на власні очі.