Президент асоціації районів заявив, що прийом українців більше неможливий, округи вимагають подальших заходів від ЄС для боротьби з високим рівнем міграції.

Цю новину опублікував Welt.

Президент асоціації районів Німеччини Рейнхард Загер заявив, що проблеми стають все більшими й більшими. Райони більше не хочуть приймати біженців з України.

“При всій важливій солідарності з Україною ми вдаємося до питання, чи потрібно стільким людям з країни, яку атакує Росія, приїхати до нас”, – додав він, зазначивши, що лише в районі Баден-Вюртемберзі проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Хоча кількість шукачів притулку зменшується, «справжньої зміни тенденцій» не передбачити. Взимку попит завжди падає. Крім того, незважаючи на обіцянки федерального уряду, кількість депортацій навряд чи істотно зросте.

Було запропоновано шукачам прихистку звернутись до інших країн, якщо там досі існує така можливість.

“Можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС”, – зауважив Загер.

Від імені округу він закликав до «послідовного захисту кордонів Німеччини, доки зовнішні кордони ЄС залишаються пористими», щоб запобігти в’їзду мігрантів без перспектив захисту притулку. Він також запропонував «масові політичні дебати» і вказав на нездатність приймати понад 300 000 людей щороку.

“Необов’язково називати це верхньою межею, але опис виміру того, що є доступним, необхідний”, – наголосив Загер.