Цю новину опублікував Welt.
Президент асоціації районів Німеччини Рейнхард Загер заявив, що проблеми стають все більшими й більшими. Райони більше не хочуть приймати біженців з України.
“При всій важливій солідарності з Україною ми вдаємося до питання, чи потрібно стільким людям з країни, яку атакує Росія, приїхати до нас”, – додав він, зазначивши, що лише в районі Баден-Вюртемберзі проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.
Хоча кількість шукачів притулку зменшується, «справжньої зміни тенденцій» не передбачити. Взимку попит завжди падає. Крім того, незважаючи на обіцянки федерального уряду, кількість депортацій навряд чи істотно зросте.
“Можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС”, – зауважив Загер.
“Необов’язково називати це верхньою межею, але опис виміру того, що є доступним, необхідний”, – наголосив Загер.
- Німеччина пропонує передати Україні обладнання з закритих електростанцій
- Біженці в Польщі. Уряд запроваджує дії
- Румунія не виділяла гроші на українських біженців у 2024 році