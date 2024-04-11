«Укренерго» наголосило на зменшенні споживання електроенергії у вечірні години. Це пояснили ранковими атаками РФ на українську енергосистему та попередніми обстрілами критичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Атаки безпілотниками та ракетами з боку РФ завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Це третя масована атака на українську енергетичну інфраструктуру від початку року.

Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Вони здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає — це їхня головна роль. Нині деякі з таких станцій не можуть це робити через руйнування, яких завдали російські сили.

«Енергосистема може безпечно працювати тільки, якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Тож зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання”, — пояснили в «Укренерго».

Компанія наголошує, що особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00.

“Будь ласка, не вмикайте в цей період потужних електроприладів, або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період”, — попроисли енергетики.