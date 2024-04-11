При цьому мер уточнив, що, незважаючи на ці атаки, місто і надалі функціонує.

“Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковано ворогом”, – додав Терехов.

Він зазначив, що Офіс президента, міста та області України надають Харкову генератори та паливо.