Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, окрім удару по ТЕЦ, російські сили знищили транформаторну підстанцію.
При цьому мер уточнив, що, незважаючи на ці атаки, місто і надалі функціонує.
“Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковано ворогом”, – додав Терехов.
Він зазначив, що Офіс президента, міста та області України надають Харкову генератори та паливо.
- Європарламент не схвалюватиме фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть мінімум сім Patriot
- Повітряні сили: Україні потрібні 25 Patriot, щоб відбивати атаки РФ
- Харків посилять додатковими системами ППО, — Володимир Зеленський