ДТЕК повідомив, що в Києві залишилося 510 будинків, яким не вимикають світло під час дії графіків погодинних відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

Згідно зі словами генерального директора ДТЕК КЕМ, з початку застосування графіків відключень, компанія стикалася з проблемою відключення багатоповерхових будинків, які були пов’язані з лікарнями, насосними станціями та військовими об’єктами.

Це викликало запитання щодо справедливості такої ситуації серед мешканців Києва. За даними на жовтень 2022 року, таких будинків було 1497, що становило 12% від загальної кількості. Однак, компанія зазначила, що вони провели роботу та зменшили цю кількість до 510, або 4%.

В таких будинках немає можливості для централізованого відключення, тому компанія намагається залучати представників компаній-управителів, щоб вони самостійно відключали світло відповідно до графіків.