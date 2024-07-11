На початку наступного місяця Україна отримає перший транш від прибутку із заморожених російських активів у розмірі близько 1,4-1,5 мільярда євро. Ці гроші спрямують на купівлю снарядів та засобів протиповітряної оборони, а також підтримку українських виробників.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 мільярда євро на рік.

“Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року і його буде витрачено за трьома напрямками: боєприпаси, засоби ППО, підтримка українських виробників”, — йдеться у повідомленні.

Умєров нагадав, 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України.

Міністр оборони подякував ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.

“Ці рішення є надзвичайно важливими для зміцнення нашої обороноздатності та підтримки українських виробників. Дякую ЄС за підтримку та солідарність з Україною в цей критичний час”, — наголосив очільник Міноборони.