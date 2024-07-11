Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 мільярда євро на рік.
“Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року і його буде витрачено за трьома напрямками: боєприпаси, засоби ППО, підтримка українських виробників”, — йдеться у повідомленні.
Умєров нагадав, 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України.
Міністр оборони подякував ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.
“Ці рішення є надзвичайно важливими для зміцнення нашої обороноздатності та підтримки українських виробників. Дякую ЄС за підтримку та солідарність з Україною в цей критичний час”, — наголосив очільник Міноборони.
- Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа
- У Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає кошти від заморожених активів РФ
- Україна наступного тижня отримає €2,5 мільярда за рахунок російських активів