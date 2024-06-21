Заморожені активи рф приносять немалі прибутки: в ЄС вирішують як їх використати — Мінфін

Про це повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

“За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до €3 млрд, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі €1,5 млрд до літніх канікул”, сказав він.

За словами єврокомісара, у першу чергу використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.

“Ми працюємо на повну силу, щоб найближчим часом провести першу закупівлю”, наголосив Домбровскіс.