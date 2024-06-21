Про це повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Єврокомісар наголосив, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.
“За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до €3 млрд, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі €1,5 млрд до літніх канікул”, — сказав він.
За словами єврокомісара, у першу чергу використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.
“Ми працюємо на повну силу, щоб найближчим часом провести першу закупівлю”, — наголосив Домбровскіс.
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