Україна може отримати перший транш з доходів від заморожених російських активів уже до кінця літа. Перш за все, ці кошти спрямують на військову підтримку України.

Про це повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

“За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до €3 млрд, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі €1,5 млрд до літніх канікул”, — сказав він.

За словами єврокомісара, у першу чергу використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.

“Ми працюємо на повну силу, щоб найближчим часом провести першу закупівлю”, — наголосив Домбровскіс.