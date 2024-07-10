Україна отримає перший транш у розмірі близько 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених активів Російської Федерації протягом наступних кількох тижнів.

Про це на брифінгу повідомив представник Європейської комісії Крістіан Віганд.

“Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів”, — сказав він.

За словами Віганда, до кінця року Україна отримає близько 1,5 мільярдів євро, які погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

21 травня в ЄК повідомили, що Україна отримає першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу вже у липні цього року. У Комісії зазначили, що кошти будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік. За даними ЄК, йдеться про 2,5 — 3 мільярди євро.