Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Росіяни вбили людину у Нікополі. Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл”, – написав він.
Також пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Деталі уточнюються.
Як повідомлялося, вчора пізно ввечері ворог двічі обстріляв Нікопольщину.
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