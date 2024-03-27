Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни вбили людину у Нікополі. Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл”, – написав він.

Також пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Деталі уточнюються.

Як повідомлялося, вчора пізно ввечері ворог двічі обстріляв Нікопольщину.

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