Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як зазначається, військові РФ вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку. Смертельні поранення отримала його 61-річна власниця.
Зранку в ОВА повідомили, що російські війська обстрілюють Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.
Також в ОВА додали, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.
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