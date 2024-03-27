Російські війська 27 березня 2024 року обстріляли село Михайлівка Херсонської області, загинула людина.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, військові РФ вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку. Смертельні поранення отримала його 61-річна власниця.

Зранку в ОВА повідомили, що російські війська обстрілюють Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.

Також в ОВА додали, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.