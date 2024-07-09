Один із засновників та власників «ПриватБанку», а також близький товариш Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з країни за паспортом 67-річного жителя Волинської області.

Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на Миколу Купріяновича Сюмака, паспортом якого нібито скористався Боголюбов.

Кілька джерел УП у правоохоронних органах підтвердили, що вже знайшли й допитали пенсіонера. Сам він розповів журналістам, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року. Також запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року та зараз перебуває вдома.

За версією слідства, незаконно перетнути кордон із чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко, пише «Українська правда».

Співрозмовники видання у правоохоронних органах та бізнесових колах розповіли, що наразі Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою, а Боголюбов — між Лондоном та Віднем, намагаючись отримати політичний притулок.

Натомість пресслужба Боголюбова стверджує, що бізнесмен виїхав з країни за своїм українським паспортом, і додають, що він старше 60 років та має 7 дітей, 5 з яких — неповнолітні. Тобто може законно виїхати за кордон.

Джерела УП серед правоохоронців і бізнесменів пояснили, що Боголюбову потрібен був паспорт на іншу особу, оскільки в системі прикордонників щодо нього стоїть «прапорець», а отже, його виїзд мав би узгоджуватися з керівництвом прикордонної служби.