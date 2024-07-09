Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на Миколу Купріяновича Сюмака, паспортом якого нібито скористався Боголюбов.
Кілька джерел УП у правоохоронних органах підтвердили, що вже знайшли й допитали пенсіонера. Сам він розповів журналістам, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року. Також запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року та зараз перебуває вдома.
За версією слідства, незаконно перетнути кордон із чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко, пише «Українська правда».
Співрозмовники видання у правоохоронних органах та бізнесових колах розповіли, що наразі Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою, а Боголюбов — між Лондоном та Віднем, намагаючись отримати політичний притулок.
Натомість пресслужба Боголюбова стверджує, що бізнесмен виїхав з країни за своїм українським паспортом, і додають, що він старше 60 років та має 7 дітей, 5 з яких — неповнолітні. Тобто може законно виїхати за кордон.
Джерела УП серед правоохоронців і бізнесменів пояснили, що Боголюбову потрібен був паспорт на іншу особу, оскільки в системі прикордонників щодо нього стоїть «прапорець», а отже, його виїзд мав би узгоджуватися з керівництвом прикордонної служби.
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