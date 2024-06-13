Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що призовникам віком до 25 років та військовозобов’язаним, яких бронюють, не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Постанова №675, опублікована на сайті уряду, вносить зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560).

Відтепер призовників до 25 років під час воєнного стану можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно.

Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію.

Крім того, постанова змінила правила для отримання відстрочки як доглядача, якщо військовозобов’язаний доглядає за одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II груп. Відтепер для цього не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії.