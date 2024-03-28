"Іноді український уряд може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас", - представник Державного департаменту США Джеймс Рубін.

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Державному департаменті, відповідального за протидію дезінформації, Джеймс Рубін вважає, що президент Володимир Зеленський повинен бути відкритішим до оголошення інформації про стан війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

За словами Рубіна, українська влада іноді “може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас”, а воєнні кореспонденти, навпаки, “повідомляють про речі, які не обов’язково відповідають інтересам Володимира Зеленського”.

“Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна… вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з’являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ“, – висловився американський дипломат.

Також Рубін припускає, що кращий доступ до інформації про поле бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Посадовець Держдепу в цьому контексті вважає, що Україна ще не є “повноцінною демократією”, хоча “рухається в правильному напрямку”.