Керівник Центру глобальної взаємодії США при Державному департаменті, відповідального за протидію дезінформації, Джеймс Рубін вважає, що президент Володимир Зеленський повинен бути відкритішим до оголошення інформації про стан війни в Україні.
Про це повідомляє Politico.
За словами Рубіна, українська влада іноді “може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас”, а воєнні кореспонденти, навпаки, “повідомляють про речі, які не обов’язково відповідають інтересам Володимира Зеленського”.
“Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна… вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з’являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ“, – висловився американський дипломат.
Також Рубін припускає, що кращий доступ до інформації про поле бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Посадовець Держдепу в цьому контексті вважає, що Україна ще не є “повноцінною демократією”, хоча “рухається в правильному напрямку”.
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