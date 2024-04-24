В Одесі затримали чоловіка за підозрою у збиранні інформації про протиповітряну оборону та прокурорів і слідчих СБУ.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний співпрацював російськими спецслужбами, за їхніми вказівками він збирав інформацію про розташування ЗСУ та військової техніки у місті. Також чоловік передавав російським кураторам персональні дані про співробітників прокуратури та слідчих СБУ для подальшого їх вбивства. Як зазначають правоохоронці, при передачі даних підозрюваний просив завдати ракетних ударів будівлі СБУ та прокуратури.

“Підозрюваний вже мав проблеми із законом: в його “біографії” вирок у 2020 році за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, тоді він отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком”, — йдеться у повідомленні.

Наразі у суді перебуває обвинувальний акт щодо чоловіка за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

Чоловіка затримали під час передачі координат протиповітряної оборони, йому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За це загрожує довічне позбавлення волі. Підозрюваного взяли під варту.