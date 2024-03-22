Як повідомляє російське видання “Аргументи та факти”, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен має це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації», – заявив Пєсков.

Пізніше на брифінгу він уточнив, що його заява не пов’язана зі зміною правового статусу «СВО».

«Це СВО де-юре, але де-факто для нас це перетворилося на війну після того, як колективний Захід все більше і більше безпосередньо підвищує рівень своєї залучення у конфлікт», – додав він.