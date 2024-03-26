В американському місті Балтімор штату Меріленд обвалився в річку автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра після того, як у нього врізалося судно.

Про це повідомляє CNN.

Як видно на кадрах у мережі, височезний човен прямує просто до однієї з опорних колон мосту, перш ніж зіткнутися з нею, в результаті чого величезна ділянка мосту падає у воду за лічені секунди. У небо піднялися великі клуби диму, а міст впав через передню частину судна.

За даними CNN, після обвалу мосту рятувальники шукають щонайменше 20 людей, які могли впасти у воду, викликають занепокоєння заморозки та обмежена видимість.

Директор зі зв’язків з громадськістю пожежної служби Балтімора Кевін Картрайт повідомив, що команда водолазів знаходиться в річці для проведення пошуково-рятувальних операцій, при цьому температура в районі порту становить близько 30 °F (-1°C).

“Це сталося о 01:30 ночі (за місцевим часом – ред.) в умовах обмеженої видимості, тому ми працюємо агресивно, враховуючи температуру навколишнього середовища, а також температуру води, щоб спробувати врятувати і, можливо, витягти людей“, – сказав він.