Про це повідомляє CNN.
Як видно на кадрах у мережі, височезний човен прямує просто до однієї з опорних колон мосту, перш ніж зіткнутися з нею, в результаті чого величезна ділянка мосту падає у воду за лічені секунди. У небо піднялися великі клуби диму, а міст впав через передню частину судна.
За даними CNN, після обвалу мосту рятувальники шукають щонайменше 20 людей, які могли впасти у воду, викликають занепокоєння заморозки та обмежена видимість.
Директор зі зв’язків з громадськістю пожежної служби Балтімора Кевін Картрайт повідомив, що команда водолазів знаходиться в річці для проведення пошуково-рятувальних операцій, при цьому температура в районі порту становить близько 30 °F (-1°C).
“Це сталося о 01:30 ночі (за місцевим часом – ред.) в умовах обмеженої видимості, тому ми працюємо агресивно, враховуючи температуру навколишнього середовища, а також температуру води, щоб спробувати врятувати і, можливо, витягти людей“, – сказав він.
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