Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко разом із Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною відкрили Координаційний центр інтегрованого управління кордонами.
Про це повідомляє МВС України.
“Для того, щоб збирати та аналізувати всю необхідну інформацію, а також використовувати спільні бази даних і програмне забезпечення країн ЄС ми і розробили такий Центр”, — заявив Глава МВС України під час презентації Центру.
Також Міністр додав, що цей Центр дозволить обмінюватися інформацією і щодо кордону, і щодо наших громадян, а також стосовно будь-яких злочинних проявів.
Своєю чергою Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що створення Центру — це велика інвестиція, у те, аби Україна в майбутньому була у безпеці.
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