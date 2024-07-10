Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«10 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи «Фінанси і кредит», підозрюваному у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП зауважили, що Жеваго на момент вчинення злочину і на теперішній час знаходиться на території Французької Республіки.

4 березня САП направила до ВАКС обвинувальний акт відносно колишнього голови ВС Всеволода Князєва.

У травні 2023 року у Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного Суду.

За версією слідства, хабар був за ухвалене 19 квітня 2023 року Великою палатою ВС рішення у справі про визнання законності придбання у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним із акціонерів якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення голові ВС Князєву недовіри. Також була ухвалена постанова пленуму про припинення повноважень голови ВС.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Того ж дня ВАКС обрав ексголові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн застави.

Надалі розмір застави був зменшений до 18,168 млн грн, і 31 січня 2024 року цю суму було внесено. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти.