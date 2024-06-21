Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

За даними Міністерства, після рішення Кабміну його має підтримати Верховна рада. Після чого паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням.

Посвідчення в “Дії” можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів.

“Зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою — у смартфоні”, — сказано у повідомленні.