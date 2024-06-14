Про це повідомив Опендатабот.
Порівняно з минулим роком, кількість громадян, які не повернулися, дещо зросла — у 2023 році ця цифра становила 62 тис. Проте, у квітні 2024 року вперше з початку року більше українців повернулося додому, ніж виїхало — на 56 тис. більше.
Для порівняння, у 2023 році з України виїхало 14,1 млн осіб, з яких 142 тис. залишилися за кордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабного російського вторгнення.
Варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав і заїхав до України, не дає точного уявлення про кількість людей, які емігрували.
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