Для порівняння, у 2023 році з України виїхало 14,1 млн осіб, з яких 142 тис. залишилися за кордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабного російського вторгнення.

Варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав і заїхав до України, не дає точного уявлення про кількість людей, які емігрували.