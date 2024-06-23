Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибуде до Києва у четвер, 27 червня, щоб підписати з українським президентом Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду.

Про це вона сказала на телеканалі TV Slovenija.

«Йдеться про зобов’язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно», — заявила Пірц Мусар.

За словами президентки Словенії, Україна наразі захищає всю «структуру міжнародного права». За її словами, цей документ схожий на ті, що раніше підписувала Україна з іншими країнами.

За інформацією словацького видання Delo, деталі майбутнього візиту наразі не розголошуються. Відомо лише, що безпекову угоду українська та словенська сторони погоджували впродовж кількох минулих тижнів. Зокрема угоду розробили міністерства оборони й закордонних справ.

Зазначається, що останніми тижнями президентка Словенії Наташа Пірц Мусар проявляла ініціативу у відносинах з Україною, зокрема вона минулого тижня взяла участь у Саміті миру, якій відбувався впродовж 15-16 червня у Швейцарії.