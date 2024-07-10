Про це він сказав на пресконференції в середу, 10 липня, яку транслювала адміністрація румунського президента.
Йоганніс не уточнив подробиць майбутньої безпекової угоди з Україною, але зазначив, що підписання відбудеться в четвер уранці.
“Таким чином, ми приєднуємося до інших союзників, які підписали цей двосторонній документ з Україною”, – додав він.
Підписання двох безпекових угод у Вашингтоні раніше анонсував Володимир Зеленський.
Після цього стало відомо про укладання домовленості з Люксембургом. Це вже двадцять друга безпекова угода України із союзниками.
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