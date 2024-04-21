Про це повідомляє Національна поліція України.

За добу поліцейські зафіксували 1608 ворожих обстрілів.

“Під вогнем перебували міста Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Часів Яр, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, село Костянтинопольське”, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 13 житлових будинків, адмінбудівля, підприємство, склад, котельня, гараж, ЛЕП.

Авіаудар російські військові завдали по Красногорівці – поранили людину. Зруйновано приватну оселю.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Очеретиному поранено цивільну особу, пошкоджено будинок.

“Чотирма ракетами із ЗРК «С-300» росія атакувала Мирноград. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки, підприємство, адмінбудівля, котельня, склад. Люди не постраждали”, – додають у поліції.

По Костянтинівці армія РФ вдарила з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено вісім приватних будинків, гараж, господарча споруда. Попередньо – без постраждалих.

З артилерії окупанти били по Торецьку. Снаряди влучили в приватну оселю.

“За допомогою поліції евакуйовано ще 74 людину, з них шестеро дітей. З початку обов’язкової евакуації – 156 999 осіб, серед них 18 485 – діти, 6 452 – люди з інвалідністю”, – підсумували у відомстві.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.