Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє “Радіо Азатутюн” у Telegram.
На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов’язань і “спланували війну проти нас разом із Азербайджаном”.
“Ми вийдемо (з ОДКБ. – ред.), ми ухвалимо рішення”, – додав прем’єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.
При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ.
“Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося”.
Нагадаємо, вірменська влада різко критикує ОДКБ за бездіяльність після того, як Азербайджан у вересні 2023 року розпочав свою операцію в Нагірному Карабаху.
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