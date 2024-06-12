Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку – де-факто контрольованого Росією військового альянсу.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє “Радіо Азатутюн” у Telegram.

На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов’язань і “спланували війну проти нас разом із Азербайджаном”.

“Ми вийдемо (з ОДКБ. – ред.), ми ухвалимо рішення”, – додав прем’єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.

При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ.

“Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося”.

Нагадаємо, вірменська влада різко критикує ОДКБ за бездіяльність після того, як Азербайджан у вересні 2023 року розпочав свою операцію в Нагірному Карабаху.