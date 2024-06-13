Кабінет міністрів України 7 червня схвалив постанову, якою уточнює: військовозобов'язаних до 25 років та тих, хто отримує бронь, не будуть скеровувати на військово-лікарську комісію.

Текст постанови і зміни оприлюднені на урядовому порталі та стосуються зокрема Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Згідно з новим роз’ясненням від Кабміну, військовозобов’язані особи до досягнення 25-річного віку не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду.

Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням теж не передбачатиме направлення на ВЛК.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.