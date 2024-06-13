Текст постанови і зміни оприлюднені на урядовому порталі та стосуються зокрема Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.
Згідно з новим роз’ясненням від Кабміну, військовозобов’язані особи до досягнення 25-річного віку не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду.
Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням теж не передбачатиме направлення на ВЛК.
Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.
- Безугла: Що не так з ТЦК та СП
- Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде
- Добровільно прийшовши до ТЦК, військовозобов’язаний може підписати контракт на 1 рік, – Веніславський