Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram.
“З РСЗВ здійснено обстріл Білопілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі”, — йдеться у повідомленні.
Також в результаті атаки було пошкоджено газопровід та лінію електропередач. 746 жителів залишились без електропостачання.
За попередньою інформацією, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла перемістили у пункт незламності.
“На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються”, — повідомили в адміністрації.
- “По майже центру міста”. Російські військові обстріляли ракетами Чернігів, є жертви, повідомляє голова ОВА
- Без допомоги США Харків може стати “другим Алеппо”, — мер Ігор Терехов
- На Сумщині внаслідок авіаудару поранено чоловіка – прокуратура розпочала провадження