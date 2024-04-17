Сьогодні вночі сили РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Білопілля у Сумській області. Попередньо, одна людина внаслідок цього зазнала поранення. Також пошкоджені енегрооб'єкти.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram.

“З РСЗВ здійснено обстріл Білопілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі”, — йдеться у повідомленні.

Також в результаті атаки було пошкоджено газопровід та лінію електропередач. 746 жителів залишились без електропостачання.

За попередньою інформацією, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла перемістили у пункт незламності.

“На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються”, — повідомили в адміністрації.