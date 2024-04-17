Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
Він повідомив, що російські сили змінили тактику і зараз спрямовуються на знищення енергопостачання міста та залякування 1,3 млн його мешканців обстрілами житлових кварталів, що призводить до позапланових відключень електроенергії на кілька годин поспіль.
Терехов підкреслив, що блокований у Конгресі пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів має вирішальне значення для Харкова і закликав Захід звернути увагу на дворічну війну.
“Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо”, — додав очільник міста.
Зазначимо, у 2016 році Росія підтримала уряд диктатора Башара Асада та почала бомбардування східних районів сирійського міста Алеппо. Це спричинило загибель великої кількості людей та руйнування значної частини міста.
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