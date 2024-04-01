Фахівці Південного офісу Держаудитслужби протягом 2023 року провели планові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у трьох управліннях та у двох відділах освіти, культури, молоді та спорту сільських та селищних рад Одещини.

Про це повідомляє пресслужба Південного офісу Держаудитслужби

За їх результатами встановлено фінансових порушень на загальну суму понад 30 млн грн, у тому числі таких, що призвели до втрат, – на суму понад 13 млн гривень.

Управління / відділи не дотримувалися вимог законодавства щодо використання державних коштів, ведення бухгалтерського обліку та проведення закупівель. Завдяки вжитим заходам забезпечено відшкодування фінансових ресурсів на понад 21 млн грн, у тому числі таких, що призвели до втрат, – на суму понад 5 млн гривень.

“Одне з управлінь за рахунок коштів загального фонду провело процедуру закупівлі продуктів харчування для дітей закладів дошкільної освіти, виплатило заробітної плати та здійснило оплату комунальних послуг однієї із комунальних установ. Це призвело до необґрунтованого використання коштів загального фонду кошторису на суму понад 400 тис. грн, адже вартість харчування дітей оплачувалася батьками, а виплата заробітної плати та оплата комунальних послуг були відшкодовані іншими громадами”, – йдеться у повідомленні.

У процесі ревізій у двох управліннях виявлено підрядні організації, які безпідставно завищували вартість та фактичні обсяги виконаних робіт з капітальних та поточних ремонтів будівель та систем водовідведення. В одному з управлінь державними аудиторами не виявлено належного документального підтвердження щодо коливання цін у бік збільшення. Безпідставно було збільшено ціни на закупівлі: кам’яного вугілля, хлібобулочних виробів, м’яса та паливно-мастильних матеріалів.

“За недотримання фінансової дисципліни на 22 посадових осіб в управліннях / відділах освіти, культури, молоді та спорту, що перевірялися, складені протоколи про адміністративні правопорушення”, – підсумували у відомстві.

Усі матеріали ревізій передані до Слідчого управління Національної поліції в Одеській області та до Одеської обласної прокуратури.