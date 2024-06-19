Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015-2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим правоохоронці повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику.

За даними слідства, протягом грудня 2015 – березня 2016 рр. близька особа голови ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця: він “відмив” 5,5 млн доларів шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

У НАБУ заявили, що вживають заходів щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. та причетних до цього осіб.