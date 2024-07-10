На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 8 дітей. Серед них — діти від 7 до 17 років з окупованої частини Херсонської та Донецької областей.

Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини, засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він зазначає, усього команда вже вивезла з Росії та тимчасово окупованих українських територій 405 дітей.

За словами Кулеби, для Сергія, одного з повернутих підлітків, це вже була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні його зупинила російська поліція, затримала і погрожувала відправити у тюрму. На допиті звинувачували хлопця в тому, що він говорить їм неправду й обіцяли привезти екстрасенса, щоб той його загіпнозував і все розповів.

Виїхала родина — мама із двома дітьми. Одна її донька має серйозну вроджену хворобу. Жінка розповіла, що росіяни били її до непритомності, а потім заборонили говорити, що в неї щось болить.

Ще один врятований підліток Тарас розповів, що придбав російську SIM-карту в окупованому місті, аби мати зв’язок. Щойно юнак активував номер, прийшло повідомлення, що можна влаштуватися на російську службу за контрактом. Хоча власник сім-картки — неповнолітній.

14-річна Мирослава розповіла, як російський військовий на кордоні погрожував їй пістолетом, щоби дівчина пішла на допит.

“Я дуже зраділа, коли пройшли кордон, і ми кінець кінцем в Україні. Зараз почуваю себе дуже добре. Там залякують, бʼють, а тут вільна країна”, — сказала Мирослава.