У понеділок, 24 червня, відключення світла в Україні відбуватимуться за графіками протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00”, — йдеться в повідомленні.

Водночас у період з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, за вказівкою “Укренерго”, графіки погодинних відключень діятимуть з 11:00 і до 23:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.