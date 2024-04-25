Цю інформацію опублікував у вранішньому зведенні Генштаб Збройних сил України.
За останню добу російське військо втратило 1040 військових, за даними Генштабу.
З техніки окупанти РФ зазнали наступних втрат:
– танків: 7255 (+13),
– бойових броньованих машин: 13942 (+14),
– артилерійських систем: 11836 (+28),
– ракетно-артилерійських комплексів: 1049 (+1),
– засобів протиповітряної оборони: 772 (+1),
– безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 9449 (+10),
– крилатих ракет: 2118 (+1),
– автомобільної техніки та автоцистерн: 15949 (+57),
– спеціальної техніки: 1946 (+2).
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