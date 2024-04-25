Про це повідомив Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Спеціалістам вдалося повернути частину функціоналу телевежі, яку окупанти зруйнували прямим ракетним ударом. Для власників цифрового телебачення Т-2 оприлюднили інструкцію, як перелаштувати свої тюнери та отримувати зображення.

“Функціонал зруйнованої телевежі частково відновлено: жителі Харкова та області, які були підключені до цифрового телебачення Т-2 та мали проблеми з сигналом, можуть перелаштувати тюнер на МХ-7”, — йдеться в повідомленні.

Голова ОДА стверджує, що робота триватиме задля того, щоб відновити 100% сигналу, який був до атаки на вежу.

За словами чиновника, удар не призвів до критичної ситуації, адже в самому Харкові повністю були доступні кабельне та інтернет-телебачення. Більше постраждали прикордонні та малі населені пункти, де є обмеження щодо інших видів сигналу, окрім цифрового.