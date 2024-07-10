Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Окрім того, українським воїнам вдалось знищити 2 танки, 11 бойових броньованих машин і 36 артсистем.
Також було знищено 3 ППО та 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, українські сили знищили впродовж доби 57 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 15 одиниць спеціальної техніки.
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