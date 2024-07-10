Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 554 510 солдатів. За останню добу Сили оборони України ліквідували 1100 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, українським воїнам вдалось знищити 2 танки, 11 бойових броньованих машин і 36 артсистем.

Також було знищено 3 ППО та 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, українські сили знищили впродовж доби 57 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 15 одиниць спеціальної техніки.