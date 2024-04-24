В Міністерстві закордонних справ України пояснили рішення Кабінету міністрів щодо видачі паспортів чоловікам від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У відповідь на запити щодо надання громадянам України за кордоном послуг в ДП «Документ», відомство нагадує, що це підприємство не входить до сфери управління МЗС України.

Постанова Кабміну від 23 квітня щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП «Документ».

Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін.

За даними МЗС, тимчасові обмеження щодо роботи консульств будуть зняті 18 травня 2024 року. Проте сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову, згідно з якою українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном.