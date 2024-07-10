Про це повідомила пресслужба платформи United24.

“До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній”, йдеться у повідомленні.

Найбільший донат на 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Баварія та Kernel перерахували по 10 мільйонів — другий та третій за розмірами донати. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.

До збору також долучились велика кількість іноземних та українських зірок.

“Банку розбито. Усім дякуємо”, прокоментував співвласник mono Олег Гороховський.

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