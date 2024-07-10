Про це повідомила пресслужба платформи United24.
“До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній”, — йдеться у повідомленні.
Найбільший донат на 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Баварія та Kernel перерахували по 10 мільйонів — другий та третій за розмірами донати. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.
До збору також долучились велика кількість іноземних та українських зірок.
“Банку розбито. Усім дякуємо”, — прокоментував співвласник mono Олег Гороховський.
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