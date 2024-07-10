Збір United24 та monobank для відновлення лікарні "Охматдит", який стартував у понеділок, вже закрито. Було зібрано 300 мільйонів гривень, хоча початкова ціль була втричі меншою.

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

“До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній”, — йдеться у повідомленні.

Найбільший донат на 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Баварія та Kernel перерахували по 10 мільйонів — другий та третій за розмірами донати. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.

До збору також долучились велика кількість іноземних та українських зірок.

“Банку розбито. Усім дякуємо”, — прокоментував співвласник mono Олег Гороховський.