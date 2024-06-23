У четвер, 20 червня, у Києві на могилах загиблих захисників — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка жінка вчинила розгром: зірвала та поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України. Тепер підозрювану у злочині помістять до закладу з надання психіатричної допомоги, де вона перебуватиме 60 діб.

Про це пише “Суспільне” із посиланням на джерела у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що саме прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

“За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів”, — сказали у міській прокуратурі.

Термін перебування підозрюваної у психлікарні — до 19 серпня.

Додамо, що за інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

За скоєну наругу над могилами захисників України, вчинену з хуліганських мотивів, згідно ч.3 ст.297 Кримінального кодексу України, підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.