Про це пише “Суспільне” із посиланням на джерела у Київській міській прокуратурі.
Зазначається, що саме прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.
“За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів”, — сказали у міській прокуратурі.
Термін перебування підозрюваної у психлікарні — до 19 серпня.
Додамо, що за інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.
За скоєну наругу над могилами захисників України, вчинену з хуліганських мотивів, згідно ч.3 ст.297 Кримінального кодексу України, підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.
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