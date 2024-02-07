Такер Карлсон, скандально відомий колишній журналіст американського телеканалу Fox News, приїхав до москви, аби взяти інтерв’ю у путіна. Про це Такер заявив у відео, викладеному на власному сайті.

“Сьогодні ми в Москві. Ми тут, щоб взяти інтерв’ю у президента росії володимира путіна. Незабаром ми це зробимо. Очевидно, що проведення такого інтерв’ю має ризики. Тож ми ретельно думали про це протягом багатьох місяців”, – зауважив Карлсон.

За словами журналіста, через два роки війни, “яка змінює весь світ”, більшість американців “поняття не мають”, що відбувається у росії чи в Україні.

“Але вони повинні знати, що вони платять за більшу частину цього способами, які вони ще не повністю усвідомлюють. Війна в Україні – це людське лихо. Це призвело до загибелі сотень тисяч людей. Ціле покоління молодих українців. І знелюдніла найбільша країна Європи. Але довгострокові наслідки ще глибші. Ця війна повністю змінила глобальні військові та торговельні альянси, а також санкції, що послідували за нею. І в цілому вони перевернули світову економіку”, – зазначив колишній телеведучий.

На погляд Карлсона, після Другої світової війни економічний порядок розпадається швидко, а разом з ним втрачає свою домінування долар США. Крім того, Карлсон повідомив, що подав заявку на інтерв’ю у Володимира Зеленського.

Екстелеведучий також обвинуватив західні ЗМІ у корупції. Він заявив, що Ілон Маск обіцяв не блокувати інтерв’ю з путіним на своїй платформі X.

Карлсон висловив бажання дати слово путіну, оскільки жодні із західних журналістів не зацікавлені у такому інтерв’ю.

Російські т.зв. опозиційні ЗМІ звернули увагу, що після того, як Такер Карлсон прибув до москви, кремлівські пропагандисти висвітлювали буквально кожен його крок.

Колишній конгресмен від штату Іллінойс та політичний коментатор СNN Адам Кінзінгер назвав Карлсона зрадником, коментуючи його візит до москви.

Нагадаємо, що Такер Карлсон не вперше ставить свою репутацію журналіста під сумнів. Влітку 2023 року він стверджував, що саме Україна винна у підриві Каховської ГЕС і що Україна винна у “вбивстві населення”.

Тоді голова МЗС України Кулеба відреагував на заяву Карлсона, назвавши того “просто негідником та русофобом”.

Як пише видання Newsweek, Карлсону також закидали повторення риторики уремля щодо війни в Україні з коментарями, які сприймалися як підтримка путіна та критика президента України Володимира Зеленського, що принесло Такеру похвалу серед російських пропагандистів.

ЗМІ Детектор медіа у 2022 році назвало Танкера “американським Соловйовим”. У ЗМІ наголосили, що перед великим вторгненням росії в лютому 2022 року, екстелеведучий глузував з “перебільшеної загрози” нападу путіна на Україну і обвинувачував Байдена у спробах втягти США у війну.